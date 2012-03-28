Курсовой проект - теория машин и механизмов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка76 просмотров
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Курс: 3

Предмет: ТММ

Тема: см.вложение

Вид работы: Курсовой проект объемом в 3 чертежа на А1 ,нужно посмотреть задание т.к заказчик сам

толком не знает что там нужно.

Требования: см.вложения , номер шифра 08813037

Срок: 2 апреля

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад