задание прикреплено. работа на русском языке. Напишите цену за работу с практической частью и без нее.
Курсовой проект. Теплогенерирующие установки
на уникальность проверять не будут.
задание прикреплено к проекту.
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