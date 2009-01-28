Курсовой проект (Visual Studio 2005, С++)

$60
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок333 просмотра
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Срочно нужен курсовик по программированию (методы помехоустойчивого кодирования + программка в Visual Studio 2005 на С++) до 26.01.09 Сможете помочь? Цена договорная.

тел. 8 911 168 25 64

СПб

15 лет назад
Smilengo
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
wiseman33
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
15 лет назад
$60
3 дня
Работа была выполнена вовремя, быстро и качественно, с учетом всех пожеланий. Работал оперативно, каждый день выходил на связь и сообщал о результатах. Очень довольна, всем рекомендую! В следующий раз обязательно буду обращаться!
С Дарьей приятно работать, постоянно на связи, ну и своевременная оплата. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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