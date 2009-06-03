Курсовой проект Visusual С++

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Меня интересует реализация курсового проекта на Visual C++ 6.0.

Тема - "Именованные каналы (Pipes)"

Примерное описание необходимой программы:

Предлагаемая тема преследует цель изучения программирования в среде Win32 API.

Необходимо разработать программу-сервер и программу клиент для обмена сообщениями между двумя компьютерами при помощи именованных каналов. Клиент посылает серверу запрос на выполнение одной из команд: DIR, MKDIR, CD. Сервер принимает команду, выполняет ее, а результат отправляет клиенту.

Пояснительная записка должна включать описание изучаемого механизма системы, методов и приемов его использования, а также пример демонстрационной программы (содержание примера уточняется по ходу работы).

Сроки - к субботе этой недели (16.05.2009).

Бюджет, к сожалению, не большой. Идеальным вариантом будет сумма в 20-30 USD.

для связи можно использовать почту, ICQ, Skype.

Заранее благодарен за Ваши предложения.

С уважением,

Михаил.