Курсовой Процесс банковского кредитования

Техническая дипломная по кондици0нированию Нужен дипломный проект по к0ндици0нир0ванию , могут стоять чиллира , обычные спилы, также это может быть холодильное оборудования. Это может быть какой-нибудь коттедж, 1) Расчёт тепл0прит0к0в 2) П0дб0р ...