Курсовой Процесс банковского кредитования

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Нужно сделать курсовую работу

Специальность "финансы и кридит"

Нужен человек с Украины, который знаком с данной тематикой!

Тема курсовой "Процесс банковского кредитования"

Сначача желательно бы увидеть план, ваши предложения!

и контактные данные в личку!

14 лет назад
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров