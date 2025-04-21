Нужно написать курсовую работу что бы она прошла сдачу у преподавателя.

Мне нужно будет отправить ее на проверку и после этого если преподаватель ее подтверждает я подтверждаю заказ.

Обьем работы указан в методичке, курсовая должна быть полностью по методички там все есть.

Так же нужен будет план курсовой работы, для сверки с преподавателем.

Так же оригинальность не ниже 70%

Будут проверять по анти плагиату и на искусственный интеллект - если курсовая не пройдет проверку заказ будет не выполнен.

Составить и прислать на согласование план работы. Глава 1 должна быть посвящена теоретическим вопросам темы, а глава 2 - практическим вопросам темы.