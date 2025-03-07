Необходимо выполнить задания по финансам, включая рефераты, курсовые и дипломы, которые представлены в прикрепленном файле. Все работы должны быть выполнены на русском языке.
Лабораторная работа
Разработка сайта ресторана с функцией доставки по примеру фигмы (figma), HTML- и CSS-код разрабатываемого проекта и программный код разрабатываемого проекта python + flask
ссылка на фигму: https://www.figma.com/design/oC3ZXJoMPSjWyOn3HTFd0v/Untitled?node-id=0-1&t=hynfnlM9IVYmd906-1
После оплаты могу предоставить в ТГ примеры работы (если нужно)
Выбранный исполнитель
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