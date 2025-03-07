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Закрыт4 заявки64 просмотра

Разработка сайта ресторана с функцией доставки по примеру фигмы (figma), HTML- и CSS-код разрабатываемого проекта и программный код разрабатываемого проекта python + flask

ссылка на фигму: https://www.figma.com/design/oC3ZXJoMPSjWyOn3HTFd0v/Untitled?node-id=0-1&t=hynfnlM9IVYmd906-1

После оплаты могу предоставить в ТГ примеры работы (если нужно)

CSSFigmaFlaskHTMLPython
2 месяца назад
guest_1742195612686
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usbv30
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