Разработка сайта ресторана с функцией доставки по примеру фигмы (figma), HTML- и CSS-код разрабатываемого проекта и программный код разрабатываемого проекта python + flask

ссылка на фигму: https://www.figma.com/design/oC3ZXJoMPSjWyOn3HTFd0v/Untitled?node-id=0-1&t=hynfnlM9IVYmd906-1