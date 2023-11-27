Магістерська по філології

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Магістерська робота на тему:

«Лексико-стилістичні особливості перекладу українською мовою сучасної італійської дитячої літератури на основі роману Сільвани де Марі «Останній ельф»

80+ сторінок

Унікальність: 80%

Строки: 10.01

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