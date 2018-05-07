Магистерская диссертация: Экспертиза.

Здравствуйте.

Нужно написать магистерскую.

Тема: Проблематика решения преобразовательных задач, связанных с реальным разделом административных и производственных зданий.

Объем: 110 стр ( с учетом приложении)

Уникальность от 80% по антиплагиату.

Методичку прилагаем: не совсем по моему направлению, в общих чертах требования возьмите с нее. Ссылка на методичку: http://fayloobmennik.cloud/7264404

От клиента: Можно, например, подробнее рассмотреть раздел производственного объекта и именно какие возникают проблемы при этом (со сменой назначения

помещения или без и т.д.) Но это к примеру.

Интересует цена - срок.

Ждем Ваших заявок.