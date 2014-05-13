Магистерская диссертация, педагогика

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (на примере ООО «Строй-М», г. Москва) объем 60-75 стр.Антиплагиат 65-70 Нужен план на утверждение
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Магистерская
Тема: личнос-тно-ориен-тированная педа-гогическая тех-нология орг-анизации физкул-ьтурно-спорт-ивной деятел-ьности уча-щихся сре-дних кла-ссов в со-временной шко-ле
Предмет: педагогика, физическая культура
Срок сдачи: 13.05.2014
Страниц: 80-100
АП от 85%
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