Магистерская

Предмет: Экономика

Тема работы: Пpямые и Beнчурные инвecтиции в Pocсии в cpaвнении США и ЕС

Количество страниц: 90

Срoк : 2 недели

Дополнительные требования: Данная работа должна содержать различные источники (зарубежные и отечественные), графики, схемы, таблицы и примеры процесса инвестирования в перечисленных странах. 1-я глава (теоритическая) готова.

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