Маркетинг (кейс стади и реферат)

1. Реферат. Тема "Методы прогнозирования спроса."

Объем письменной работы 10—15 страниц формата А4.

Структура аналитической итоговой работы

Рассмотрение теоретических аспектов изучаемого вопроса на основе анализа существующих литературных источников по данной теме — 3—4 страницы.

Описание конкретного примера — 3—4 страницы.

Выводы и предложения по рассматриваемому примеру с использованием полученных при изучении курса знаний — 3—4 страницы.

Список использованной литературы.

2. Кейс стади. Ответить на вопросы:

Тема: Сегментация рынка конкретной компании

На основе собственного практического опыта, анализа деятельности организации, в которой Вы работаете, использования печатных и Интернет-источников проведите сегментацию рынка компании.

Какую роль может играть маркетинговое исследование в предоставлении информации для определения сегмента рынка?

Определите целевые сегменты (сегмент), стратегию охвата рынка предложенным Вами продуктом.

Рассмотрите роль качественного исследования для определения потребительских нужд.

Назовите потенциальные источники получения вторичной информации, касающейся сегментов рынка.

Какие методы Вы порекомендуете для сбора информации?

Разработайте анкету для исследования отношений к продукции или услуге Вашей компании.

Позиционируйте указанный Вами продукт на рынке среди конкурирующих аналогов.