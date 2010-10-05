Маркетинговое исследование потребительского рынка

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок155 просмотров
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ на примере г.Москва или России

4 главы; 70-80 листов + приложения

ок.30 источников информации.

13 лет назад
Igoran007
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад