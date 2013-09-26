Математическая экономика

эссе нестандартного размера - 15-20 стр. Максимум 30. анти - от 70%. тема: Образование независимого Монгольского государства. что именно нужно описать: Положение Монголии в составе Цинской империи на рубеже XIX – XX вв. Укрепление экономических позиций России ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, задание в прикрепленном файле: нужно сделать второй вариант.Срок 2-3 дня. Оплата ЯД. Предложите пожалуйста, цену.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тема:«Проектирование промышленной ТЭС для целюлозо-бумажного комбината». объем не важен, главное чтобы все посчитано было. на антиплагиате не проверяют, главное чтобы в соответствии с заданием. задание прикреплено. методичка прикреплена. Предлагайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
25 страниц анти 75% срок 02.10Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
задание во вложении объем 90+приложения анти строго не ниже 80% срок 10.10.2013 на всю работу сдача по главамЗавершен10 лет назад
Курсовой ТММ. Пояснительная записка и 4 чертежа. Данные выделены. Стоимость и сроки?Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
1 Вопрос (в документе) 2 вопрос: Алгеброические критерии устойчивости. Предлагайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
тема:Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти иcпoлнитeльнoгo opгaнa Mecтнoгo caMoyпpaвлeния — администрация округа. на 80 стр план есть, утвержден. также требуется преддипломная практика на 30-35 стр преддипломную по максимуму использовать во второй главе. срузу нужны план и преддиплом. главы - по 8 дней на ...Завершен10 лет назад
Все требования прикреплены. 1 и 2 вариант. срочно! интересует цена и срокРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Предмет Психология и педагогика (специальность Экономика) Тема реферата: Решение мыслительных задач и творческая деятельность личности Нужна очень качественная и продуманная работа. Объем не менее 25 стр.Завершен10 лет назад
- $100
Курсовая работа "Распределенная реляционная база данных городской телефонной сети" (Delphi) Разработать модель распределенной реляционной базы данных предприятия, состоящего из главного производства и нескольких удаленных филиалов. Части предприятия связаны компьютерной сетью, имеют собственные локальные базы данных, могут использовать данные удаленных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад