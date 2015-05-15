Медицина(150407)

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Доработать главу диплома

- Замечания:

Нужно по больше страниц с теорией, примерно чтобы было страниц не менее 40.

И чтобы было все подписано где этиология , клиника и тд.

Сделали два раздела это 1.1 и1.2, а нужно ещё один раздел 1.3.

В 1.3. входит сестренский процесс и проблемы при заболевании гельминтозов.

Оригинальность: 60-70%

Срок: 18.04.2015

10 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
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Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад