Медицина(150407)

Доработать главу диплома

- Замечания:

Нужно по больше страниц с теорией, примерно чтобы было страниц не менее 40.

И чтобы было все подписано где этиология , клиника и тд.

Сделали два раздела это 1.1 и1.2, а нужно ещё один раздел 1.3.

В 1.3. входит сестренский процесс и проблемы при заболевании гельминтозов.

Оригинальность: 60-70%

Срок: 18.04.2015