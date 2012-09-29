Металлорежущие станки

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Курсовая работа.

Задание во вложении.

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад