Нужно написать бакалаврскую(дипломную) работу по теме: методы расчета аварийных режимов электрических систем.

Содержание работы(план)

1. Аннотация

2. Вступление

3. Классификация и описание аварийных режимов электрических систем: параметры режимов, статические и динамические режимы, симметричные и несимметричные короткие замыкания.

4. Методы расчетов симметричных коротких замыканий

5. Методы расчетов несимметричных коротких замыканий

6. Сложные повреждения и методы расчетов

7. Расчеты тока короткого замыкания в сетях напряжением до 1 kV

8. Выводы

9. Используемая литература

Количество страниц от 54 до 58

Оригинальность +/- 75%

Прикреплю два файла "структура бакалаврской работы" и "список полезной литературы".

О цене договоримся.

Когда обговорю с вами все детали работы и вы приступите к выполнению работы, я пришлю вам правильно оформленный word файл, со всеми стилями и так далее.