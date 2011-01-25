Микропроцессорная техника

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Предмет: Микропроцессорная техника

тип работы: курсовая

тема: Синтез мікропроцесорної системи управління за заданими вихідними даними

Уважаемые посредники! Прошу прощения, рассматриваю только заявки авторов! Всем удачи! )

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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