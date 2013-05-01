Муниципальное управление (130502)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки94 просмотра

Дисциплина "Муниципальное управление"

Факультет "ГМУ"

До 20 мая, тему любую из списка на ваше усмотрение

Чтобы было:

-Введение

-Анализ объекта (сравнение с прошлыми годами)

-Проблема

-Предложения по эффективному решению проблемы

-Заключение

12 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров