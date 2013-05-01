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Муниципальное управление (130502)
Дисциплина "Муниципальное управление"
Факультет "ГМУ"
До 20 мая, тему любую из списка на ваше усмотрение
Чтобы было:
-Введение
-Анализ объекта (сравнение с прошлыми годами)
-Проблема
-Предложения по эффективному решению проблемы
-Заключение
Заявки фрилансеров
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