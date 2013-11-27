Муз. педагогика -диплом

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Закрыт1 заявка118 просмотров

задание во вложении

2 главы

план требует согласования

объем 80 страниц +приложения

анти плагиат 75%

срок 3 месяца

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров