диплом, Coвepшeнcтвoвaниe yпpaвлeния 6лaгoycтpoйcтвoM и o3eлeнeниeм тeppитopии 80 страниц план есть, утвержден сдавать по главам. срок, стоимость?
Муз. педагогика -диплом
задание во вложении
2 главы
план требует согласования
объем 80 страниц +приложения
анти плагиат 75%
срок 3 месяца
Заявки фрилансеров
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