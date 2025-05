Найти бинарную структуру файла формата truetype (формат шрифта). Найти надо именно бинарную структуру. Желательно спецификацию к версии truetype 1.0.

Бинарная структура должна выглядеть примерно так (как таблица):

Offset (in bytes) Length (in bytes) Field name (in bytes)

0 2 Field 1

2 3 Field 2

5 2 Field 3

Обязательно скинуть ссылку на источник откуда вы взяли бинарную структуру. Я не смог ее найти, хотя долго искал, поэтому если вам кажется, что вы ее нашли, хорошо подумайте, является ли она бинарной.