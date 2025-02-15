Найти бинарную структуру файла формата truetype

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Закрыт1 заявка19 просмотров

Найти бинарную структуру файла формата truetype (формат шрифта). Найти надо именно бинарную структуру. Желательно спецификацию к версии truetype 1.0.

 

Бинарная структура должна выглядеть примерно так (как таблица):

Offset (in bytes)          Length (in bytes)         Field name (in bytes)

0          2          Field 1

2          3          Field 2

5          2          Field 3

Обязательно скинуть ссылку на источник откуда вы взяли бинарную структуру. Я не смог ее найти, хотя долго искал, поэтому если вам кажется, что вы ее нашли, хорошо подумайте, является ли она бинарной.

Linux
2 месяца назад
guest_1741620657190
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

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Вадим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад