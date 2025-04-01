Написать первую главу дипломной работы бакалавриата на тему "Цифровизация бизнес-процессов и технологий как инструмент повышения эффективности организации".

Содержание:

1. Теоретические основы цифровизации бизнес-процессов

2. Анализ эффективности использования цифровых технологий в бизнес-процессах компании

3. Разработка рекомендаций по внедрению цифровых технологий для повышения эффективности компании

Нужно написать первую главу - " Теоретические основы цифровизации бизнес-процессов".

Глава должна содержать 2-3 пункта.

Написать нужно качественно, не чистый текст из чата GPT, использовать его безусловно можно, но так, чтобы это не бросалось в глаза и глава звучала логично и была подкреплена источниками.

Уникальность в районе 60%. Объем примерно 20 страниц (шрифтом Times New Roman 14пт, межстрочный интервал 18 пунктов). Источников должно быть около 25.

Список использованных источников должен включать нормативные правовые акты по объекту и предмету исследования, монографии, учебники, учебные пособия, статьи отечественных и зарубежных авторов. То есть, в большинстве своем - академическая литература, также допускаются интернет ресурсы, но в меньшем кол-ве.

Дипломная работа для университета в РБ, следственно, источники для использования различной статистики и тд, должны также быть для РБ.