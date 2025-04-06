Требуется написать исследовательскую работу на тему 'Мигрень у учеников гимназии, методы борьбы с мигренью'. Объем работы должен составлять 22-30 страниц с использованием научных источников. В конце каждого абзаца указывайте автора. Срок выполнения — до конца мая. В отклике необходимо предоставить ответ на пример 4*5 для проверки на бота.
Написание кода на языке ассемблер
Написать код для курсовой работы с учетом тз
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