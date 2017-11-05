Написание курсовика, тема «Аудиторский контроль безнал-х расчётов

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Работа не более 30 страниц, 3 главы минимум, по 2 подпункта в каждой главе, введение до 2 стр, заключение -2стр, список литературы 2-3 стр, 23 страницы основа курсовика, 6-8 стр. на каждую главу,3-4 на подпункт.

План.

глава1- рассмотреть теорию

гл.2- анализ практический

гл.3- предложения, направления по совершенствованию 

8 лет назад
guest_15100950532523
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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