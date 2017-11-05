Добрый день. Есть задание по дисциплине "Технологические процессы в строительстве", необходимо сделать курсовой проект, так же есть аналогичный курсовик очного отделения по которому эту работу можно выполнить. Задание и материалы в лс
Написание курсовика, тема «Аудиторский контроль безнал-х расчётов
Работа не более 30 страниц, 3 главы минимум, по 2 подпункта в каждой главе, введение до 2 стр, заключение -2стр, список литературы 2-3 стр, 23 страницы основа курсовика, 6-8 стр. на каждую главу,3-4 на подпункт.
План.
глава1- рассмотреть теорию
гл.2- анализ практический
гл.3- предложения, направления по совершенствованию
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