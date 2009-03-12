Написать 2 программы на Turbo Pascal

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок425 просмотров
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Необходимо написать 2 программы на Turbo Pascal. Подробное задание можно посмотреть здесь

http://myworks.vndv.com/TZprog.doc

По всем вопросам в приват либо ICQ367673869

Срок: в пределах 7 дней

Стоимость: $10

15 лет назад
Asrock
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
silven5
Елена 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
5 дней
Заказывал Елене выполнение 2 работ на TurboPascal. Очень доволен результатами. Работа была выполнена качественно и точно в указанный срок. Остались только хорошие впечатления. Хочется отметить превосходное владение предметом и добросовестность при выполнени работы Большое спасибо.
Хороший заказчик. Рекомендую
sizema
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
7 дней
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