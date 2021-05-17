Написать 2 реферата

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Завершен3 заявки578 просмотров

1. Спасение утопающего. Первая помощь

2. Обучение технике бега по прямой (конькобежный спорт)

4 года назад
Grechatuborg
Игорь 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$7
4 дня
Escrow
Качество работ высокое, все сроки соблюдены. Рекомендую!
Четкое и понятное ТЗ, приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Ирина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Наталья
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад