Написать диплом

Есть срочный заказ на выполнение курсовой по инновационному менеджменту.Объем 25-30 стр. Работу выполнять в соответствии с методичкой- там есть весь ход выполнения работы. Раздел теоретический готов( следует уменьшить стр. до 10). Необходимо выполнить проектную часть ...
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Методы выбора проекта. Срок три недели, неделя на правки. Нужно написать план. Антиплагиат от 70%. Источники литературы преимущественно от 2005 года и выше. Так же нужна речь.
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