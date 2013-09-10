Написать диплом на украинском языке.

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка93 просмотра
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Диплом по украинской литературе периода Второй мировой войны. Жанрово-стильові особливості та ідейно-тематичне спрямування у романі І.Багряного «Огненне коло”.

Основные вопросы с исполнителем уже обсудили в ЛС. Требования к диплому исполнителю предоставлены.

10 лет назад
Sestra75
Ульяна 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$250
30 дней