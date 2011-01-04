Написать диплом по управлению персоналом

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Организация служебно-профессионального продвижения на примере организации. Срок на написание две недели+неделя на правки. План диплома в файле. Антиплагиат от 70%. Источники литературы преимущественно от 2006 года и выше, всего порядка 30 штук. Так же нужна речь. Диплом должен быть написан по любому предприятию находящемуся в Москве, путем анализа его реальной фин. отчетности. Работа по главам, оплата тоже.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$170
14 дней

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад