Написать диплом по управлению персоналом

Требуется выполнить реферат по дисциплине: "Инвестиционо-строительные проекты." Тема работы: "Анализ инвестиционо-строительных проектов на примере строительства в Сахалинской области." Объект выбирается не сложный. ...
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