Написать дипломную работу

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Закрытнет заявок97 просмотров

Написать дипломную работу для техникума на тему: "Стенд для тестирования блока питания компьютера,выбор программного обеспечения для тестирования".

Есть только методичка

Сроки до 20 мая, работать нужно поэтапно.

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10 лет назад
dimtat
57 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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