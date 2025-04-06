Требуется разработать курсовую работу на основе готовой. Главы оставить без изменений, подглавы можно изменить и дополнить. Объем 30-35 страниц без списка литературы. Добавление рисунков допустимо. Необходимо дополнить список литературы минимум 14 источниками. Итоговый файл в формате doc (Word). Срок выполнения - 13.04.
Написать исследовательскую работу по теме мигрени
Тема "МИГРЕНЬ У УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИИ, МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МИГРЕНИЕЙ"
Написать работу по готовому содержанию в файле, пример исследовательской работы также прикреплен(он на эстонском языке, саму работу писать на русском). Объем работы 22-30 страниц. Обязательно использовать научные источники/литературу, использованную литературу указать в конце(всё в примере). В конце каждого абзаца каждой цитаты указывать автора (автор и др.,"год"). Срок до конца мая. В отклике должен быть ответ на пример 4*5 для проверки на бота.
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