Необходимо переписать исходный код лабораторной работы ПО СИ++ с использованием QT. Программа должна работать с фиксированным именем файла, выполнять чтение при запуске и запись при выходе без команд пользователя, а также использовать функции WinAPI для работы с файлами. Прототипы функций должны быть без ссылок и указателей, чтобы обеспечить возможность разделения программы на сервер и клиент.