Написать курсовую по ПОП

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Написать курсовую на тему "организация работы на пирожковой на 30 мест" (предмет организация ПОП), кол-во 20 страниц Задание курсовой:

Введение

1. Расчетно - пояснительная записка

2. Графическая часть

2.1 План цеха, с расстановкой оборудования в масштабе 1 к 35

2.2 График выхода на работу работников, график загрузки зала потребителей.

14 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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