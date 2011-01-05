Задание и методичка (от руки написанная студентом) в файле. На данный момент мне необходимо установить цену и сроки выполнения работы. Если цена устроит клиента, заказ отдам на выполнение одному из авторов. ася 387537322 ...
Написать курсовую по ПОП
Написать курсовую на тему "организация работы на пирожковой на 30 мест" (предмет организация ПОП), кол-во 20 страниц Задание курсовой:
Введение
1. Расчетно - пояснительная записка
2. Графическая часть
2.1 План цеха, с расстановкой оборудования в масштабе 1 к 35
2.2 График выхода на работу работников, график загрузки зала потребителей.
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