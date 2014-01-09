Написать курсовую работу

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок154 просмотра

Необходимо написать Курковую работу на тему: Источники конституционного права России как отрасли права.

Срок выполнения до вечера 01.12.2013. До вечера субботы прислать введение.

Заимствованного текста не более 35 — 37 %

Объем работы 20 страниц, 14 шрифт, интервал 1,5.

11 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$15
3 дня
Подтверждаю свои слова. Это был мой превы отпыт заказа работ и я погнался за дешевизной, а в итоге сам же на этом обжегся
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад