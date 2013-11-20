Написать курсовую работу (язык: украинский)

$50
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Закрыт4 заявки225 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно написать курсовую работу, относительно не сложную.

Тема: Організація роботи магазину по вибору сигменту ринку.

Язык: Украинский

Объем: от 20-30 страниц

Методичка: есть

Есть список документов, опираясь на которые нужно будет написать эту работу.

11 лет назад
Sponge_Digital
Кирилл 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tanya_odessa
Татьяна 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад
$50
2 дня
Взялась за работу, скопировала курсовую откуда-то. Когда начали обсуждать и предъявили, что она не подходит аргументированно, с правками - Татьяна сказала, что все исправит. И просто перестала брать трубку и выходить на связь.
Владимир замечательный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tanya_odessa
Татьяна 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад