Написать отчет по практике

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Закрыт3 заявки100 просмотров

Заказ № 6361 Написать отчет по практике

Тип: отчет по практике

Практика в турбазе " Байкальская сказка".

Не меньше 15 страниц.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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