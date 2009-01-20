Написать отчет по практике

Необходимо выполнить дипломный проект по маркетингу. Есть утверждённая тема, план и наработки введения. Есть методичка по оформлению. Срок - до 15 февраля. Объём - 50-:-60 стр. Стоимость договорная. Без предоплаты. Без оставления предложения на странице проекта, Ваши отклики (личка, почта) - рассматриваться не ...