Написать отчет по преддипломной практике-1

Необходимо написать отчет по преддипломной практике и отчет по производственной практике. Задание на обе практики одинаковое, организация и должность одна и та же, объем преддипломной практики:10 страниц, производственной 5. Необходимо сделать к вечеру 25 числа. Задание, образец готовой практики и название организации в файле.