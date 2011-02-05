Написать отчет по преддипломной практике-2

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки131 просмотр

Необходимо написать отчет по преддипломной практике и отчет по производственной практике. Задание на обе практики одинаковое, организация и должность одна и та же, объем преддипломной практики:10 страниц, производственной 5. Необходимо сделать к вечеру 25 числа. Задание, образец готовой практики и название организации в файле.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Ольгой, работа была написана качественно и в срок.
Александра рекомендую как заказчика, с которым никогда не возникает проблем ни в ТЗ, ни в общении, ни в оплате.

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад