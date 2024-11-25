Нужно написать код для курсовой по предмету Алгоритмизация и программирование. Тема курсовой: "Приложение для магазина одежды Befree".

Что нужно сделать: Приложение магазина одежды Befree, придумать и воплотить идею для функции которой нет на официальном сайте магазина.

Критерии:

Код должен быть написан на языке Python и использована только библиотека Tkinter. Можно использовать встроенные библиотеки Python; Окно со сменой темы на темную/светлую по нажатию на одну из кнопок; Кнопки вызывают окно Toplevel() в котором присутствует интерфейс; По возможности реализовать "регистрацию" в приложении; Кнопки с функцией bind - т.е. при наведении они должны менять цвет; Чтобы размещать Label и т.п. предпочтительно использовать функцию "place"; Обозначить шрифты и цвета как переменные и вынести в начало кода; Код размером более 500 строк.

Самое главное в этой работе сделать приемлемое оформление, не сильно сложное. Использовать корпоративные цвета Befree. Иконки в одном стиле (Можете использовать из любых источников)