Написать примитивный код на языке Python используя библиотеку Tkinter

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки37 просмотров

Нужно написать код для курсовой по предмету Алгоритмизация и программирование. Тема курсовой: "Приложение для магазина одежды Befree".

Что нужно сделать: Приложение магазина одежды Befree, придумать и воплотить идею для функции которой нет на официальном сайте магазина.

Критерии:

  1. Код должен быть написан на языке Python и использована только библиотека Tkinter. Можно использовать встроенные библиотеки Python;

  2. Окно со сменой темы на темную/светлую по нажатию на одну из кнопок;

  3. Кнопки вызывают окно Toplevel() в котором присутствует интерфейс;

  4. По возможности реализовать "регистрацию" в приложении;

  5. Кнопки с функцией bind - т.е. при наведении они должны менять цвет;

  6. Чтобы размещать Label и т.п. предпочтительно использовать функцию "place";

  7. Обозначить шрифты и цвета как переменные и вынести в начало кода;

  8. Код размером более 500 строк.

Самое главное в этой работе сделать приемлемое оформление, не сильно сложное. Использовать корпоративные цвета Befree. Иконки в одном стиле (Можете использовать из любых источников)

PythonРазработка программ
5 месяцев назад
guest_1732892236416
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад