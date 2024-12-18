Написать раздел содержание дипломной работы по главам

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Закрыт3 заявки36 просмотров

Написать раздел содержание дипломной работы по главам с нумерацией страниц на тему: Проблемы правовой охраны прав участников крипторынка: процессуальные и криминалистические аспекты. В целом сделать краткое описание будущей работы и оформить в виде "содержание". Также сделать обзацы с кратким содержанием на каждый раздел.

В целом на будущее ищу исполнителя на написание дипломной работы на эту тему.

Написание текстов
4 месяца назад
89889509928
Антон 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

I_jinya
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
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I_jinya
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