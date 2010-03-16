Написать реферат

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Завершен1 заявка91 просмотр

Написать реферат по дисциплине "Маркетинг"

Выполнить в ворде, где необходимо написать:

перечень используемой литературы. Шрифт Times New Roman, 1.5 интервал, размер 12-13.

срок 27.02

15 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Очень рада нашему сотрудничеству, будем плотно работать!
Спасибо огромное за прекрасное сотрудничество)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад