Требуется выпускник специальности ПГС для удаленной работы над дипломными и курсовыми проектами по соответствующей специальности. Пример работы, подлежащей выполнению, во вложении (ее бюджет - около 300$). Обязательные требования: 1. Умение работать быстро ...
Написать реферат
Написать реферат по дисциплине "Маркетинг"
Выполнить в ворде, где необходимо написать:
перечень используемой литературы. Шрифт Times New Roman, 1.5 интервал, размер 12-13.
срок 27.02
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