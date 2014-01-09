Написать реферат

$15
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Завершен1 заявка110 просмотров

Необходимо написать реферат на тему: Восприятия и установки личности.

Срок выполнения до вечера 29.11.2013. До сегодняшнего вечера прислать введение.

Заимствованного текста не более 35 - 37 %

Объем работы 20 - 25 страниц, 14 шрифт, интервал 1,5.

Также прикрепляю файл в формате doc с требованиями к написанию и оформлению

11 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$15
3 дня
Спасибо за работу! Вы писали работы, подходящие по содержанию, но не отвечающие требованиям по АП. Ивините, но это не дело!
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад