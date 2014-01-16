Написать реферат по книге объем 15 - 20

Необходимо написать реферат по книге Мабли де Г-Б. Об изучении истории. О том, как писать историю : пер. с фр. М., 1993. 414 с.

Объем: 15 - 20 страниц

Шрифт: Time News Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5

Сроки: до 18:00 вторинка (17.12.2013)

Уровень АП: менее 30%