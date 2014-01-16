Написать реферат по книге объем 15 - 20

$25
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Завершен3 заявки109 просмотров

Необходимо написать реферат по книге Мабли де Г-Б. Об изучении истории. О том, как писать историю : пер. с фр. М., 1993. 414 с.

Объем: 15 - 20 страниц

Шрифт: Time News Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5

Сроки: до 18:00 вторинка (17.12.2013)

Уровень АП: менее 30%

11 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nastya_biruckova
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$25
3 дня
Огромное спасибо за работу! Анастасия - отличный и грамотный исполнитель! Работа выполнена в сроки, качество работы - высочайшее! Очень рад сотрудничеству! Всем рекомендую!
Тут нет таких высоких оценок, чтобы оценить по достоинству уровень Владимира. Все наивысшего качества, рекомендую!

Заявки фрилансеров

nastya_biruckova
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад