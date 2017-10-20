Предмет реферата "психология социально-правовой деятельности". Тему можете выбрать сами. Объем страниц: 14 стр. Оплата только по БС. Никаких предоплат. Заявки буду рассматривать если указана: 1. цена 2. ...
Написать реферат по менеджменту
Написать реферат по менеджменту. Тему можете предложить сами, но она должна быть связана с IT. Объем страниц: 14 стр.
Оплата только по БС. Никаких предоплат.
Заявки буду рассматривать если указана:
1. цена
2. общий процент уникальности текста
3. сроки сдачи
4. тему на которую будете писать
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