Написать реферат по менеджменту

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Написать реферат по менеджменту. Тему можете предложить сами, но она должна быть связана с IT.  Объем  страниц: 14 стр. 

Оплата только по БС. Никаких предоплат. 

Заявки буду рассматривать если указана: 

1. цена 

2. общий процент уникальности текста 

3. сроки сдачи  

4. тему на которую будете писать

8 лет назад
kirukato
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров