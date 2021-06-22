Написать реферат по психоанализу

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написать 2 реферата, times new roman, шрифт 14, страниц 20-25.  срок 1-2 дня

вся информация имеется в лекциях, которые я предоставлю, если не будет доставать, то можно воспользоваться дополнительной литературой. 

план:

Тема 1. Классический психоанализ. Метапсихология Зигмунда Фрейда.

Введение

  • Краткая история создания психоанализа
  • Основные понятия психоанализа сформированные Фрейдом при его создании: бессознательное, вытеснение,сопротивление, свободные ассоциации, цензура, комплекс, интерпретация, перенос, психоаналитическое понятие аффекта, понятие либидо, понятие катексиса.
Первая топическая модель психического аппарата.

  • Система бессознательного
  • Свойства бессознательного
  • Содержания системы бессознательного
  • Принцип действия бессознательного
  • Характеристики первичного процесса
  • Система предсознательного
  • Характеристика системы предсознательного
  • Принцип действия предсознательного
  • Характеристика задач решаемых предсознательным
  • Система сознательного
  • Характеристика системы сознательного
  • Принцип действия сознательного
Структурная теория психического аппарата

(Вторая топическая модель)

  • История создания и характеристика структурной модели психического аппарата
  • Характеристика Оно (Ид)
  • Характеристика и свойства Я (Эго)
  • Характеристика и свойства Сверх-Я (Супер-Эго)
тема 2

Теории Влечения и Психосексуального развития Зигмунда Фрейда

  • Общая характеристика теории влечения. Источник, объект и цель влечения. Сексуальные и агрессивные влечения. Эрос и Танатос. Понятие точки фиксации.
  • Теория психосексуального развития
Взгляды Фрейда на детскую сексуальность

Оральная стадия психосексуального развития.

Анальная стадия психосексуального развития

Фалическая стадия психосексуального развития

Понятие Эдипова комплекса.

Эдипов комплекс у мальчиков

Эдипов комплекс у девочек. Зависть к пенису

Позитивный и негативный Эдипов комплекс. Полный Эдипов комплекс.

Клинические проявления Эдипова конфликта.

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