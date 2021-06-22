Требуется написать два поста: первый - для прямого эфира в Instagram на тему 'Финансовые привычки начинающего инвестора', который нужно подготовить в течение часа; второй - анонс вебинара на тему инвестиций, срок выполнения - завтра утром. Темы раскрывать частично, детали будут предоставлены.