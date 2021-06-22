Требуется написать два поста: первый - для прямого эфира в Instagram на тему 'Финансовые привычки начинающего инвестора', который нужно подготовить в течение часа; второй - анонс вебинара на тему инвестиций, срок выполнения - завтра утром. Темы раскрывать частично, детали будут предоставлены.
Написать реферат по психоанализу
написать 2 реферата, times new roman, шрифт 14, страниц 20-25. срок 1-2 дня
вся информация имеется в лекциях, которые я предоставлю, если не будет доставать, то можно воспользоваться дополнительной литературой.
план:
Тема 1. Классический психоанализ. Метапсихология Зигмунда Фрейда.
Введение
- Краткая история создания психоанализа
- Основные понятия психоанализа сформированные Фрейдом при его создании: бессознательное, вытеснение,сопротивление, свободные ассоциации, цензура, комплекс, интерпретация, перенос, психоаналитическое понятие аффекта, понятие либидо, понятие катексиса.
- Система бессознательного
- Свойства бессознательного
- Содержания системы бессознательного
- Принцип действия бессознательного
- Характеристики первичного процесса
- Система предсознательного
- Характеристика системы предсознательного
- Принцип действия предсознательного
- Характеристика задач решаемых предсознательным
- Система сознательного
- Характеристика системы сознательного
- Принцип действия сознательного
(Вторая топическая модель)
- История создания и характеристика структурной модели психического аппарата
- Характеристика Оно (Ид)
- Характеристика и свойства Я (Эго)
- Характеристика и свойства Сверх-Я (Супер-Эго)
Теории Влечения и Психосексуального развития Зигмунда Фрейда
- Общая характеристика теории влечения. Источник, объект и цель влечения. Сексуальные и агрессивные влечения. Эрос и Танатос. Понятие точки фиксации.
- Теория психосексуального развития
Оральная стадия психосексуального развития.
Анальная стадия психосексуального развития
Фалическая стадия психосексуального развития
Понятие Эдипова комплекса.
Эдипов комплекс у мальчиков
Эдипов комплекс у девочек. Зависть к пенису
Позитивный и негативный Эдипов комплекс. Полный Эдипов комплекс.
Клинические проявления Эдипова конфликта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется подобрать картинки для дипломной работы в соответствии с тематикой текста. Картинки можно использовать из интернета. Ожидается выполнение задачи в течение 1-2 часов. Укажите в заявках информацию о вашем опыте и готовности выполнить работу.Рефераты, Курсовые и Дипломы21 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется оформить 10 ссылок литературного списка в соответствии с ГОСТ России. Используйте актуальные стандарты для оформления. Возможно, потребуется ссылка на официальный ГОСТ. Задача включает в себя проверку и приведение ссылок к необходимому виду.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Требуется разработать программу на основе готовой курсовой работы с учетом предоставленного кода и методички. Необходимо внести изменения в код, чтобы он отличался от оригинала. Подходите к задаче творчески, обеспечивая уникальность решения.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Требуется написать фрагмент дипломной работы, описывающий производственные швейные процессы на примере верхней одежды, в частности пальто. Необходимо детализировать этапы работы от построения конструкции до завершения изделия. Знание швейных технологий будет преимуществом.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнение курсовой работы на тему 'Отдел кадров'. В архиве предоставлены техническое задание и база данных, а также руководство по выполнению и оформление работы. Ищем исполнителей с опытом написания подобных курсовых.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить расчётно-графическую работу по релейной защите, включая расчёт токов короткого замыкания, МТЗ (зоны действия, карта селективности) и дифференциальной защиты генератора. Необходима точность и соблюдение стандартов.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется проверить текстовую часть ВКР на соответствие стандартам оформления. Исправить недочеты с введения до списка литературы. Содержание не проверять, внимание не обращать на пустую главу. Срок выполнения — до 9 утра завтрашнего дня. Бюджет заказа составляет 500 рублей.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется написать реферат на тему 'Применение роторных управляемых систем (РУС) при проводке горизонтальных участков ствола эксплуатационных скважин'. Объем работы 25-30 страниц. Антиплагиат не требуется.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется исправить замечания преподавателя в реферате по макроэкономике. Ожидается работа с предоставленным текстом и комментариями. Стоимость - 1500 рублей, оплата по завершении проверки.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт4 года назад