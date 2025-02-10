Требуется разработать 6-цилиндровый двигатель в рамках курсовой работы по автомобильным двигателям. Уделить внимание техническим характеристикам и принципам работы двигателя.
Написать студенческую работу на голландском
Мне необходимо проверить и откорректировать написанную работу для университета на голландском языке.
Opleiding: HBO Post Bachelor Taalspecialist
Module: Herexamen Taalspecialist
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