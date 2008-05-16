Написать только нейросетевой алгоритм

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Закрыт2 заявки199 просмотров

...решения систем линейных алгоритмических уравнений Ax=b. лучше реализовать на Matlab.

17 лет назад
VitaliyS
Виталий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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