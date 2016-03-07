Написать вопросы и ответы к тесту

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Завершен3 заявки239 просмотров

Придумать 21 вопрос с 4 вариантами ответов с выделенным одним правильным, по 7 вопросов на тему: 1) Структурирование таблиц и создание сводных таблиц Excel, 2) Автоструктурирование таблиц Excel, 3) Создание сводных таблиц с помощью Мастера сводных таблиц в Excel. К каждому вопросу сделать сноску с источником(название книги и номера страниц) где можно посмотреть правильный ответ.

9 лет назад
Norayo
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Simeoniy
Семен 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Задание выполнил качественно, всё по-честному! Рекомендую!
Задача поставлена четко. Оплата произведена. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Simeoniy
Семен 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад