Написать введение и заключение, сделать оформление

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать введение и заключение, сделать оформление к диплому

Срок 1 день

12 лет назад
zeben
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
MariyaUA
Мария 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Работа сделана качественно и раньше срока. Приятно было поработать, всем советую, не пожалеете!
Очень пунктуальный заказчик! Рекомендую.