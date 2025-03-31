Написати магістерську роботу

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Закрыт6 заявок55 просмотров

Спеціальність: Початкова освіта. Програма НУШ.
Кількість сторінок: приблизно 40-50.
Мова: українська академічна

Тему і умови покажу в особисті. Вже написаний план, інструкція та список літератури.

Вимога до кандидата: вища педагогічна освіта.

Унікальність 100% по unicheck.

Термін виконання: 2 тижні.

Всю необхідну інформацію надам.

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