Требуется оформить отчет по учебно ознакомительной практике в соответствии с методическими рекомендациями. Необходимо добавить выводы к главам 1 и 2, переделать титульный лист и дополнить заключение до двух страниц. Дедлайн - до 9 утра.
Написати магістерську роботу
Спеціальність: Початкова освіта. Програма НУШ.
Кількість сторінок: приблизно 40-50.
Мова: українська академічна
Тему і умови покажу в особисті. Вже написаний план, інструкція та список літератури.
Вимога до кандидата: вища педагогічна освіта.
Унікальність 100% по unicheck.
Термін виконання: 2 тижні.
Всю необхідну інформацію надам.
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